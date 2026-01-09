Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Сім'я Оззі Оcборна продовжила виставку в музеї Бірмінгема, присвячену музикантові

Виставку Ozzy Osbourne: Working Class Hero, присвячену легендарному фронтменові Black Sabbath, знову продовжили через ажіотажний інтерес відвідувачів. Проєкт, що проходить у музеї та художній галереї Бірмінгема, тепер триватиме до 27 вересня 2026 року, повідомляє BBC.

Експозицію відкрили 25 червня напередодні прощального концерту Black Sabbath на стадіоні Villa Park у липні. Спершу виставку планували закрити у вересні 2025 року, але через високий попит її вже двічі продовжували. Загалом вона зібрала понад 425 тисяч відвідувачів, а вхід на неї залишається безкоштовним.

Виставку створили у партнерстві з Central BID Birmingham за підтримки родини Осборнів. У ній представлені ключові нагороди Оззі Осборна — зокрема премії «Греммі» та відзнаки Зали слави рок-н-ролу, а також платинові й золоті диски, архівні фото та відеоматеріали.

Оззі Осборн помер через два тижні після свого останнього концерту в липні, і в музеї відкрили книгу співчуттів. На її основі 3 грудня — у день, коли музикантові могло б виповнитися 77 років — у виставковій залі з’явилася стіна пам’яті з 77 повідомленнями, відібраними з понад 50 тисяч фанатських записів.

Голова Central BID Birmingham Сем Вотсон назвав інтерес до експозиції феноменальним і подякував Шерон Осборн та її родині за згоду на чергове продовження. За його словами, це дає фанатам з Великої Британії та з усього світу більше часу, аби вшанувати життя й спадщину музиканта.

Шерон Осборн також зазначила, що пишається рішенням музею продовжити виставку, адже тепер ще більше шанувальників зможуть побачити експозицію, присвячену кар’єрі та впливу Оззі Осборна.

Фото: Philip Halling / Wikimedia Commons
