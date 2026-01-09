У Нью-Джерсі розслідують випадок смерті кита, якого знайшли на грузовому кораблі

На контейнерному судні, що зайшло в порт Нью-Джерсі, було виявлено мертвого кита, який застряг на носовій частині корпусу. Інцидент зафіксували в неділю після швартування судна, повідомляє USA Today.

Організація Marine Mammal Stranding Center координує видалення тіла та проведення некропсії, яка має визначити причину смерті, характер травм і приблизний час загибелі тварини. Результати експертизи покажуть, чи сталася смерть внаслідок зіткнення з судном, або ж кит загинув раніше й був підхоплений корпусом під час руху.

До розслідування залучена Національна адміністрація океанічних і атмосферних досліджень США. Відомство також відкрило окреме провадження та закликало свідків повідомляти будь-які дані про можливе зіткнення в акваторії між Нью-Йорком і Нью-Джерсі.

Попередньо відомо, що загиблою твариною був фінвал. Це другий за величиною кит у світі, який може досягати понад 24 метрів у довжину. Знайдений екземпляр був дитинчам, адже доріс лише до 7-9 метрів.

Фінвали перебувають у статусі зникаючого виду. Їхня чисельність різко скоротилася в XX столітті через інтенсивний промисловий китобійний промисел, який був заборонений лише у 1980-х роках. Популяція досі не відновилася до стабільного рівня, особливо в Північній Атлантиці.

Зіткнення з суднами є однією з головних причин смертності великих китів у прибережних водах США. Особливо небезпечні зони з інтенсивним вантажним трафіком, таких як судноплавні маршрути вздовж Східного узбережжя. Фінвали регулярно мігрують через ці води.

Відповідно до Marine Mammal Protection Act, завдання шкоди морським ссавцям, зокрема внаслідок недбалості судноплавства, є порушенням федерального законодавства.