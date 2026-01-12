Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Автомобіль, в якому застрелили Тупака Шакура, виставлено на продаж

Іван Назаренко 12 січня 2026
У Лас-Вегасі на продаж виставили BMW 750iL 1996 року, в якому застрелили Тупака Шакура. Автомобіль з’явився в каталозі Celebrity Cars Las Vegas, а оцінили його у $1,75 мільйона, повідомляє Hypebeast.

Це той самий чорний седан, у якому репер перебував у ніч на 7 вересня 1996 року, коли його поранили під час стрілянини в Лас-Вегасі. Машину тоді орендував лейбл Death Row Records. За словами продавця, це перший продаж авто з моменту трагедії.

Автомобіль витримав повну реставрацію, але деякі деталі залишили без змін. На кузові збереглася невелика вм’ятина — можливо, слід від кулі, а під внутрішніми панелями дверей видно зварювальні шви, зроблені після стрілянини.

Технічно це BMW 750iL з 5,4-літровим V12, автоматичною коробкою передач і пробігом у 121 тисячу милі. Попри історію, продавець запевняє, що авто перебуває у відмінному робочому стані.

До лота додаються документи, які підтверджують автентичність машини та її повний ланцюг власності з моменту оренди Death Row Records.

