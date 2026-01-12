Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Творець серії American McGee's Alice анонсував нову гру — проєкт у світі «Аліси в Країні Чудес»

Іван Назаренко 12 січня 2026
Американ Макґі, автор культової серії ігор American McGee's Alice, повертається до ігрової розробки — майже через три роки після заяви про відхід з індустрії. Про це розробник повідомив у своєму X.

Із кінця 2025 року Макґі працює над новою грою у світі «Країни Чудес», але з персонажами бренду Plushie Dreadfuls. Це лінійка м’яких іграшок від компанії Mysterious — сімейного бізнесу Макґі, яка спеціалізується на образах, пов’язаних із емоціями та психічними розладами.

Нагадаємо, на початку 2023 року гейм-директор оголосив, що завершує кар’єру, після того, як Electronic Arts відмовилася фінансувати третю частину Alice, поставивши хрест на продовженні серії.

За словами розробника, гра стане духовним спадкоємцем Alice, але без юридичних ризиків. Макґі вже написав вступ, який пов’язує світ Alice: Madness Returns із початком історії Plushie Dreadfuls — так, щоб фанати впізнали знайомі мотиви, а правовласники не мали підстав для претензій.

У левел-дизайні Макґі знову звертається до концепції літаючих островів — свого улюбленого художнього прийому. Колись він використовувався як технічна хитрість для створення великих 3D-просторів із мінімальним навантаженням на систему, але тепер, за словами автора, це ще й ідеальна метафора роздробленої психіки.

Макґі вже зв’язався з командою, яка допоможе йому створити перше демо. Водночас він підкреслив, що до повернення в розробку його підштовхнули японські фанати Alice — вони найактивніше підтримували автора після закриття проєкту, надсилали фан-арти, історії та власні інтерпретації світу гри.

Сама серія American McGee’s Alice почалася у 2000 році як готична інтерпретація класичної казки Льюїса Керрола, де Країна Чудес постає викривленим відображенням травмованої психіки Аліси, що на момент подій гри перебуває у психлікарні. Продовження Alice: Madness Returns розвинуло ці ідеї, зробивши акцент на темах психічних розладів, провини й втрати, а також закріпило за серією статус культової.

