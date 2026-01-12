Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Футболіст Неймар показав свій автопарк із «Бетмобілем» — усе це обійшлося у $65 мільйонів

Іван Назаренко 12 січня 2026
Бразильський футболіст Неймар вирішив утілити дитячу мрію і витратив на це близько $65 мільйонів. Неймар показав у соцмережах цілу колекцію техніки в стилі Бетмена, головним експонатом якої стала репліка Tumbler Batmobile з трилогії Крістофера Нолана.

На опублікованих фото броньований «Бетмобіль» стоїть поруч із приватним літаком і гелікоптером футболіста. Разом із автомобілем Неймар придбав приватний джет і гелікоптер у бетменівському оформленні.

За даними SupercarBlondie, гелікоптер — це Airbus H145 вартістю близько $13 мільйонів, а приватний літак — Dassault Falcon 900LX, який обійшовся приблизно у $50 мільйонів. Сам «Бетмобіль» коштував ще $1,5 мільйона, але машина повністю функціональна: під капотом 6,2-літровий V8 LS3 на 525 кінських сил, автоматична коробка GM 4L85E, а кузов зібраний із кевлару, карбону, скловолокна та металу. Загальна маса авто — близько 2,5 тонни.

