Дебютний фільм ютубера Markiplier отримає міжнародний прокат у США та Великій Британії

Іван Назаренко 12 січня 2026
Дебютний повнометражний фільм Iron Lung, знятий блогером Markiplier, отримає прокат у Великій Британії. Горор, який кілька років перебував у виробництві, стане першим великим кінотеатральним релізом у кар’єрі одного з найвідоміших ютуберів світу, повідомляє Dexerto.

Markiplier із самого початку наполягав на тому, що Iron Lung має вийти саме в кінотеатрах, а не одразу на стримінгах. Через це виробництво затягнулося, і лише наприкінці 2025 року підтвердили американський прокат — спочатку в приватних кінотеатрах, а згодом до показів приєдналися великі мережі AMC, Cinemark і Regal. У США фільм стартує 30 січня 2026 року.

Блогер говорив, що питання ліцензування за межами США не вирішене, і він не впевнений, чи зможе фільм вийти в інших країнах. Цю невизначеність зняли на початку січня: британська мережа Cineworld оголосила, що показуватиме Iron Lung із 29 січня 2026 року, тобто на день раніше за більшість американських сеансів. Продаж квитків відкрили одразу після анонсу.

Фільм знятий за мотивами однойменної інді-гри Iron Lung 2022 року — камерного психологічного горору про дослідження океану на крижаному супутнику. Markiplier не лише виступив режисером і продюсером, а й зіграв головну роль.

