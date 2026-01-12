Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Виробники Барбі представили першу в історії ляльку з аутизмом

Іван Назаренко 12 січня 2026
Компанія Mattel випустила першу в історії Барбі з аутизмом. Нову ляльку представили цього тижня в межах колекції Fashionistas, котра вже кілька років розширює уявлення про те, якою може бути «нормальність», повідомляє CNN.

Лялька має кілька деталей, які відсилають до повсякденного досвіду людей з аутизмом: фіджет-спінер, що реально крутиться, рожеві шумопоглинальні навушники для зниження сенсорного перевантаження та AAC-пристрій — альтернативний засіб комунікації для невербальних людей. Її погляд злегка відведений убік, що відображає те, як деякі аутичні люди уникають прямого зорового контакту, а одяг вільний і легкий, щоб мінімізувати неприємні тактильні відчуття.

Для Прешес Гілл із Лас-Вегаса, матері п’ятирічної Мікко, яка є невербальною й користується AAC-пристроєм, ця Барбі стала емоційним моментом — дівчинка одразу впізнала в ляльці себе. Як Гілл розповіла CNN, аутизм часто залишається невидимою особливістю, і тому масова репрезентація має значення.

Сама Прешес Гілл також має аутизм — діагноз їй поставили вже у дорослому віці, після діагностики доньки. Вона говорить, що нова Barbie змусила її вперше відчути, що її досвід помічений і визнаний.

Над дизайном ляльки Mattel працювала разом із Autistic Self Advocacy Network — організацією, яку очолюють аутичні люди. За словами її виконавчого директора Коліна Кілліка, ключовим було показати не проблему, а інструменти, які допомагають людям бути незалежними. Лялька має представляти досвід життя людей з аутизмом, але без спрощення чи карикатурності.

