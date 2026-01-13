Блогер-хімік зміг відтворити секретну формулу Coca-Cola — дослідження зайняло рік

Блогер LabCoatz заявив, що зміг відтворити секретну формулу Coca-Cola, яку компанія зберігає як комерційну таємницю вже 139 років. У відео, що за лічені дні набрало мільйони переглядів, він розповів про дослідження, котре зайняло в нього рік. Під час нього були використані професійні методи хімічного аналізу — мас-спектрометрія, хроматографія та серія сліпих дегустацій.

За словами автора, приблизно 99% складу напою не є загадкою: це цукор, фосфорна кислота, кофеїн і вода. Основна складність у смаковому профілі, який формується сумішшю ефірних олій. Під час аналізу LabCoatz ідентифікував сполуки, характерні для цитрусових, зокрема альфа-терпінен, кориці (циннамальдегід), а також мускатного горіха й коріандру.

Ключовим моментом дослідження стала гіпотеза про використання винних танінів і екстракту листя коки без кокаїну. Саме вони, за твердженням блогера, відповідають за сухий, злегка терпкий післясмак, який складно відтворити в домашніх рецептах. Оскільки листя коки в більшості країн недоступне, LabCoatz використав легальні замінники — олію чайного дерева та харчові таніни.

Отриманий сироп він протестував у серії сліпих дегустацій. Учасники не змогли відрізнити копію від оригінальної Coca-Cola, а частина з них навіть віддала перевагу версії LabCoatz. Сам автор стверджує, що напій є не просто схожим на смак, а хімічно максимально близьким до оригіналу в межах доступних інгредієнтів.

Формула Coca-Cola ніколи не патентувалася саме для того, щоб її не довелося розкривати публічно, а міф про таємний рецепт у сейфі в Атланті давно став частиною бренду.