«Ви мертві?»: застосунок для самотніх людей став найпопулярнішим додатком у китайському App Store

Мобільний застосунок із назвою Are You Dead? («Ви мертві?») несподівано став найпопулярнішим платним додатком у китайському App Store, повідомляє BBC.

За 8 юанів (близько 50 гривень) користувач отримує простий механізм страховки життя: один раз на день потрібно натиснути велику зелену кнопку з мультяшним привидом. Таким чином користувач повідомить, що він живий. Якщо цього не зробити два дні поспіль, на третій день застосунок автоматично надсилає електронний лист екстреній контактній особі. Ідея розрахована на людей, які живуть наодинці.

Нація Китаю стрімко старіє. За оцінками, до 2030 року в Китаї може бути до 200 мільйонів домогосподарств з однією людиною, а частка такого проживання перевищить 30%.

На англомовній сторінці застосунок має назву Demumu і описується як легкий інструмент безпеки для тих, хто живе сам, покликаний зробити таке життя спокійнішим.

It's designed for young people living alone and requires users to check in every 2 days to confirm they are alive pic.twitter.com/LWP4d2C7T0 — Dexerto (@Dexerto) January 13, 2026

Користувачі китайських соцмереж жартують з похмурої назви додатку, але водночас пропонують покращення, наприклад, замінити електронний лист на повідомлення та додати зручніші функції для літніх людей. Також пропонують змінити назву, хоча вона навмисно зроблена іронічною, — це гра слів із популярним сервісом доставки їжі Are You Hungry?, що має схоже звучання китайською.

Команда розробників — троє фахівців, народжених після 1995 року, — заявила, що була здивована масштабом уваги. Вони вже працюють над оновленнями та справді розглядають можливість ребрендингу.

Цікаво, що тренд не обмежується Китаєм. Demumu вже піднявся до шостого місця серед платних додатків у США — ймовірно, частково завдяки китайській діаспорі. Але сама проблема значно ширша: за даними перепису населення США, у 2020 році 27,6% усіх домогосподарств складалися з однієї людини. Для порівняння, 1940 року таких було лише 7,7%.