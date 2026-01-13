На YouTube з'явилося загадкове відео тривалістю 140 років

На YouTube обговорюють дивне відео, яке начебто триває 140 років і водночас там немає нічого, крім чорного екрану. Ролик уже зібрав понад 3 мільйони переглядів, повідомляє Dexerto.

Відео з назвою у вигляді знака запитання з’явилося на початку січня на каналі ShinyWR, який в описі вказує Північну Корею як місце розташування. У прев’ю YouTube показує фантастичну тривалість — близько 140 років, однак при відкритті ролика інтерфейс уже вказує 12 годин.

YouTube обмежує тривалість відео 12 годинами та розміром файлу 128 ГБ. У соцмережах припускають, що це може бути внутрішній тестовий акаунт YouTube, як, наприклад, канал Webdriver Torso, який вже став частиною інтернет-фольклору.

Інша популярна версія — це частина ARG, тобто масштабної головоломки, рішення якої користувачі повинні шукати по всій мережі. Такі ігри не нові для YouTube, але зазвичай мають хоча б мінімальні підказки чи розвиток подій.

На самому ж каналі ShinyWR ще кілька аномальних відео: ролик тривалістю 294 години, шортс на 150 годин і стрим майже на 300 годин. Жоден із роликів нормально не запускається.