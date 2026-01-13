Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На YouTube з'явилося загадкове відео тривалістю 140 років

Іван Назаренко 13 січня 2026
304
На YouTube з'явилося загадкове відео тривалістю 140 років

На YouTube обговорюють дивне відео, яке начебто триває 140 років і водночас там немає нічого, крім чорного екрану. Ролик уже зібрав понад 3 мільйони переглядів, повідомляє Dexerto.

Відео з назвою у вигляді знака запитання з’явилося на початку січня на каналі ShinyWR, який в описі вказує Північну Корею як місце розташування. У прев’ю YouTube показує фантастичну тривалість — близько 140 років, однак при відкритті ролика інтерфейс уже вказує 12 годин.

YouTube обмежує тривалість відео 12 годинами та розміром файлу 128 ГБ. У соцмережах припускають, що це може бути внутрішній тестовий акаунт YouTube, як, наприклад, канал Webdriver Torso, який вже став частиною інтернет-фольклору.

Інша популярна версія — це частина ARG, тобто масштабної головоломки, рішення якої користувачі повинні шукати по всій мережі. Такі ігри не нові для YouTube, але зазвичай мають хоча б мінімальні підказки чи розвиток подій.

На самому ж каналі ShinyWR ще кілька аномальних відео: ролик тривалістю 294 години, шортс на 150 годин і стрим майже на 300 годин. Жоден із роликів нормально не запускається.

Фото: Zulfugar Karimov / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Саундтрек до фільму «Марті Супрім» вийде на вінілі Вечеря за $1500: впливовий ресторан Noma відкриє резиденцію в Лос-Анджелесі На Занзібарі з’явиться «кібермісто» з віртуальними мешканцями Київрада підтримала петицію про перейменування вулиці на честь захисниці Дар’ї Лопатіної
«Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026 Головні ігри січня 08 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.