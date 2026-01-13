Netflix показав трейлер другого сезону «Ван Піс» — прем'єра вже за два місяці

Netflix показав перший тизер другого сезону лайв-екшену «Ван Піс», який отримав підзаголовок Into the Grand Line, і одразу підтвердив дату прем’єри — 10 березня 2026 року.

Продовження стартує рівно з того місця, де закінчився перший сезон: після перемоги Солом’яних Капелюхів над Арлонґом і перед їхнім входом у найнебезпечніший океан світу — Гранд-Лайн.

У кадрі з’являються Лоґтаун із дощовими вулицями — місто, тісно пов’язане з Голом Д. Роджером, — а також Reverse Mountain, один із найбільш впізнаваних і дивних географічних об’єктів у всьому One Piece.

Також стало відомо, що росіянка Лера Абова таки з’явиться в ролі Ніко Робін — однієї з найважливіших героїнь усієї саги. У тизері також миготять Каллум Керр у ролі капітана Смокера та Кейті Сагал як докторка Куреха, що вказує на адаптацію арки Drum Island.

Автор манги Ейічіро Ода, який і далі особисто контролює серіал як виконавчий продюсер, підтвердив, що другий сезон охопить одразу п’ять великих арок: Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden і Drum Island.

Водночас третій сезон уже перебуває у виробництві й буде присвячений арці Алабасти.