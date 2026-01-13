Україна, Степан Гіга та Третя світова війна: що читали українці на Wikipedia 2025 року

Громадська організація «Вікімедіа Україна» оприлюднила список найпопулярніших статей української Wikipedia за 2025 рік. Дані базуються на кількості переглядів сторінок протягом календарного року та відображають інтереси українських користувачів.

Найпопулярнішою статтею стала «Україна» — понад 765 тисяч переглядів. Друге та третє місця посіли статті «Київ» і «Андрій Парубій» — близько 500 тисяч переглядів кожна. До п’ятірки лідерів також увійшли статті про Дональда Трампа й Тараса Шевченка.

У топ 10 за переглядами потрапили чотири сучасні українські публічні особи: боксер Олександр Усик, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, співак Степан Гіга та президент України Володимир Зеленський.

Значну частину переглядів традиційно зібрали статті, пов’язані з російсько-українською війною та Силами оборони України. Найпопулярнішою серед них стала стаття про 3-тю штурмову бригаду — 264 тисячі переглядів. Далі йдуть «Збройні сили України» (263 тисячі) та бригада «Азов» (229 тисяч).

Серед серіалів найбільшу популярність отримали американський серіал «Дивні дива» (236 тисяч переглядів) та український «Спіймати Кайдаша» (154 тисячі). Найпопулярнішим фільмом 2025 року в українській Вікіпедії став український фільм «Ти — космос», який зібрав 145 тисяч переглядів.

Користувачі також активно цікавилися темами, що перебували в інформаційному полі. Зокрема, до топ 10 статей про країни та міста увійшла Гренландія (194 тисячі переглядів). Традиційно фіксувалися сплески інтересу до статей про відомих людей після повідомлень про їхню смерть.

Також, за словами заступника голови правління ГО «Вікімедіа Україна» Миколи Козленка, у 2025 році стаття про Третю світову війну вперше за кількістю переглядів випередила статті про Першу та Другу світові війни.