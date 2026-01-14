Археологи виявили найбільший середньовічний торговельний корабель із рідкісними деталями

Археологи виявили найбільше середньовічне торговельне судно, датоване початком XV століття. Корабель отримав назву Svælget 2 — на честь протоки поблизу Копенгагена, де його знайшли. Про це повідомляє The Independent.

Довжина судна становить 28 метрів, ширина 9 метрів, висота близько 6 метрів. Це робить його найбільшим середньовічним когом (тип торговельного корабля), будь-коли виявленим археологами. Судно, збудоване приблизно у 1410 році, могло перевозити до 300 тонн вантажу.

За словами керівника розкопок Отто Ульдума з Музею кораблів вікінгів, корабель призначався для транспортування великих обсягів товарів: солі, деревини, цегли та продуктів харчування. Саме з побудовою таких суден різко зросла морська торгівля в Північній Європі, оскільки це дозволяло перевозити вантажі у масштабах, недосяжних раніше.

The discovery of the Svaelget 2, a 600-year-old Viking shipwreck, off the coast of Copenhagen, Denmark, has been hailed as the largest-ever Viking "super ship." This ship, measuring 28 meters long, 9 meters wide, and 6 meters high, is about the length of two school buses pic.twitter.com/jmR0oYnN5q — PEER COMMUNITY HUB, Our Empowerment Zone! (@p_communityhub) January 13, 2026

Аналіз деревини показав, що корабель будували з матеріалів із різних регіонів Європи. Обшивка була виготовлена з померанського дуба (отриманого з території сучасної Польщі), тоді як каркас — із деревини з Нідерландів.

Корабель зберігся у доброму стані завдяки тому, що лежав на глибині близько 13 метрів у захищеному від течій місці. Археологи побачили багато елементів такелажу — явище надзвичайно рідкісне для подібних знахідок. Це дає змогу вперше детально вивчити, як саме оснащувалися середньовічні торговельні коги.

Однією з ключових особливостей Svælget 2 стали добре збережені «високі замки» — дерев’яні надбудови на носі та кормі судна. Вони слугували одночасно оборонними позиціями та укриттям для екіпажу. Раніше про їхнє існування було відомо переважно з ілюстрацій, оскільки зазвичай зберігалася лише нижня частина корпусу кораблів.

Археологи також виявили численні предмети повсякденного життя моряків: розписані дерев’яні миски, керамічний посуд, бронзові казани, взуття, гребінці та чотки.