Археологи виявили найбільший середньовічний торговельний корабель із рідкісними деталями

Іван Назаренко 14 січня 2026
Археологи виявили найбільше середньовічне торговельне судно, датоване початком XV століття. Корабель отримав назву Svælget 2 — на честь протоки поблизу Копенгагена, де його знайшли. Про це повідомляє The Independent.

Довжина судна становить 28 метрів, ширина 9 метрів, висота близько 6 метрів. Це робить його найбільшим середньовічним когом (тип торговельного корабля), будь-коли виявленим археологами. Судно, збудоване приблизно у 1410 році, могло перевозити до 300 тонн вантажу.

За словами керівника розкопок Отто Ульдума з Музею кораблів вікінгів, корабель призначався для транспортування великих обсягів товарів: солі, деревини, цегли та продуктів харчування. Саме з побудовою таких суден різко зросла морська торгівля в Північній Європі, оскільки це дозволяло перевозити вантажі у масштабах, недосяжних раніше.

Аналіз деревини показав, що корабель будували з матеріалів із різних регіонів Європи. Обшивка була виготовлена з померанського дуба (отриманого з території сучасної Польщі), тоді як каркас — із деревини з Нідерландів.

Корабель зберігся у доброму стані завдяки тому, що лежав на глибині близько 13 метрів у захищеному від течій місці. Археологи побачили багато елементів такелажу — явище надзвичайно рідкісне для подібних знахідок. Це дає змогу вперше детально вивчити, як саме оснащувалися середньовічні торговельні коги.

Однією з ключових особливостей Svælget 2 стали добре збережені «високі замки» — дерев’яні надбудови на носі та кормі судна. Вони слугували одночасно оборонними позиціями та укриттям для екіпажу. Раніше про їхнє існування було відомо переважно з ілюстрацій, оскільки зазвичай зберігалася лише нижня частина корпусу кораблів.

Археологи також виявили численні предмети повсякденного життя моряків: розписані дерев’яні миски, керамічний посуд, бронзові казани, взуття, гребінці та чотки.

