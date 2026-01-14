Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Бракована іграшка у вигляді сумної конячки несподівано стала хітом у Китаї

Іван Назаренко 14 січня 2026
896

У Китаї несподівану популярність здобула м'яка іграшка-конячка, створена як талісман до року Коня. За задумом авторів іграшка мала усміхатися, однак через помилку на фабриці в місті Іу її рот пришили догори дриґом, через що вираз мордочки став сумним, повідомляє Cnina Daily.

За словами власника фабрики Чжан Хоціня, це була звичайна виробнича помилка: працівник переплутав орієнтацію шва. Історія почалася після того, як покупець із Ханчжоу отримав дефектну іграшку та звернувся до служби підтримки. Фото сумної конячки опублікували в соцмережах і вони швидко стали вірусними.

Користувачі прозвали іграшку «плаксивим конем» (cry-cry horse). Хештег, пов’язаний із нею, набрав близько 100 мільйонів переглядів у китайській соцмережі Weibo. Попит на помилкову версію різко зріс, і багато покупців почали навмисно шукати саме «засмучений» варіант.

Професор Женьмінського університету Китаю Ван Бін пояснив феномен як реакцію на масову соціальну втому. За його словами, іграшка стала емоційним якорем — предметом, що дає відчуття розради в умовах невизначеності та тиску.

Фабрика в Іу оперативно відреагувала на ажіотаж. Кількість виробничих ліній збільшили з двох до понад десять, а працівників спеціально навчили відтворювати саме сумний вираз. Хто саме початково припустився помилки, невідомо, тому компанія вирішила преміювати всю виробничу команду.

Мітки
Новини
Читайте також
У Пекіні зведуть музей мистецтв із круглим атріумом за проєктом Snøhetta Творець «Гри в кальмара» працює над новим серіалом Netflix — відомі перші подробиці Київрада підтримала петицію про збереження історичного флігеля на Рейтарській Архітектор Норман Фостер створив капсулу часу для уряду США — її відкриють 2276 року
Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.