Бракована іграшка у вигляді сумної конячки несподівано стала хітом у Китаї

У Китаї несподівану популярність здобула м'яка іграшка-конячка, створена як талісман до року Коня. За задумом авторів іграшка мала усміхатися, однак через помилку на фабриці в місті Іу її рот пришили догори дриґом, через що вираз мордочки став сумним, повідомляє Cnina Daily.

За словами власника фабрики Чжан Хоціня, це була звичайна виробнича помилка: працівник переплутав орієнтацію шва. Історія почалася після того, як покупець із Ханчжоу отримав дефектну іграшку та звернувся до служби підтримки. Фото сумної конячки опублікували в соцмережах і вони швидко стали вірусними.

Користувачі прозвали іграшку «плаксивим конем» (cry-cry horse). Хештег, пов’язаний із нею, набрав близько 100 мільйонів переглядів у китайській соцмережі Weibo. Попит на помилкову версію різко зріс, і багато покупців почали навмисно шукати саме «засмучений» варіант.

"Cry-Cry Horse" stuffed toys are displayed at a store in the Yiwu International Trade City in Yiwu, East China's Zhejiang province, on Monday. The sullen-faced toy, originally a stitching mistake, has gone viral on the Chinese internet for its soothing, pitiful expression,… pic.twitter.com/fxdz5mecg1 — China Daily (@ChinaDaily) January 12, 2026

Професор Женьмінського університету Китаю Ван Бін пояснив феномен як реакцію на масову соціальну втому. За його словами, іграшка стала емоційним якорем — предметом, що дає відчуття розради в умовах невизначеності та тиску.

Фабрика в Іу оперативно відреагувала на ажіотаж. Кількість виробничих ліній збільшили з двох до понад десять, а працівників спеціально навчили відтворювати саме сумний вираз. Хто саме початково припустився помилки, невідомо, тому компанія вирішила преміювати всю виробничу команду.