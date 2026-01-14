Архітектор Норман Фостер створив капсулу часу для уряду США — її відкриють 2276 року

Британський архітектор Норман Фостер створив капсулу часу, яку закладуть під монументом Вашингтона з нагоди 250-річчя незалежності США. Капсулу відкриють 4 липня 2276 року — у день 500-річчя підписання Декларації незалежності. Про це повідомляє Dezeen.

Норман Фостер — один із найвпливовіших сучасних архітекторів. Він є засновником бюро Foster + Partners і лауреатом Прітцкерівської премії. За свою кар’єру Фостер спроєктував десятки знакових споруд у різних країнах світу, зокрема купол Рейхстагу в Берліні, хмарочос Hearst Tower у Нью-Йорку та реконструкцію Великого двору Британського музею. Також Фостера називають одним із творців стилю хай-тек.

Капсулу до США минулого тижня доставив заступник прем’єр-міністра Великої Британії Девід Ламмі. Цей крок став стартом участі Великої Британії в програмі America 250 — масштабній серії заходів, присвячених ювілею американської державності.

Капсулу закладуть під площею біля монумента Вашингтона. Вона є парною до іншої капсули часу, встановленої на Трафальгарській площі в Лондоні під час реставрації статуї Джорджа Вашингтона 2024 року.

До американської капсули поклали лист Девіда Ламмі, а також землю із Салґрейв-Манору в Нортгемптонширі — маєтку, збудованого предками Джорджа Вашингтона. Лондонська капсула містить звернення губернатора Вірджинії та уряду Великої Британії, землю з Маунт-Вернона (резиденції Вашингтона), переможні учнівські есе з конкурсу Expressions of Freedom у Вірджинії та сталеву пластину з підписом Нормана Фостера.

Під час візиту до США Ламмі також передав наріжний камінь з портлендського вапняку, виготовлений з однієї з оригінальних сходинок постаменту статуї Джорджа Вашингтона. Камінь прикрасили 13 шестипроменевими зірками — за мотивами прапора штабу Вашингтона.