Творець «Гри в кальмара» працює над новим серіалом Netflix — відомі перші подробиці

Netflix запускає новий серіал The Dealer, над яким працює творець «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок. Цього разу він виступає виконавчим продюсером, а не режисером. Проєкт зосередиться на світі професійного гемблінгу, шахрайства та фінансових пасток, пише Variety.

Сюжет обертається навколо Гонхви — талановитої дилерки казино, яку зіграє Чон Со Мін. Напередодні весілля вона втрачає всі заощадження через житлову аферу й змушена повернутися у світ великих ставок, від якого колись втекла. Історія показує її занурення в підпільне середовище азартних ігор, де героїня використовує давно придушені навички, щоб вижити в корумпованій системі та відновити контроль над власним життям.

Режисером серіалу став Чхве Йон Хван, сценарій написали Ohnooy та Лі Те Йон. З акторів у серіалі знімуться Рю Син Бом, Лі Су Хьок та Рю Кьон Су.