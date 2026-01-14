Емілія Кларк заявила, що не зніматиметься у фентезі — акторка досі оговтується від «Гри престолів»

Емілія Кларк заявила, що завершує для себе жанр фентезі після восьми років у «Грі престолів». Про це акторка сказала в інтерв’ю The New York Times. За її словами, повертатися до історій з драконами вона більше не планує.

Кларк згадала, наскільки важким для неї став фінальний сезон серіалу. Смерть Дейнеріс у кінці стала кульмінацією історії, про яку Кларк, за її словами, не здогадувалася до моменту читання фінальних сценаріїв. Реакція була шоковою — вона розповідала, що плакала, пішла з дому на кілька годин і телефонувала матері, аби просто заспокоїтися.

Також акторка у попередніх інтерв’ю визнавала, що її дратувало, як у фіналі екшен-сцени переважили діалоги та розвиток персонажів, але з часом вона змогла з цим змиритися. У 2021 році акторка говорила, що вже сприймає «Гру престолів» спокійно, хоча й не може дивитися серіал через спогади з того періоду.

Водночас Кларк не заперечує критику фанатів. Вона неодноразово наголошувала, що розуміє обурення глядачів, але як акторка була зобов’язана прийняти логіку авторів і викластися на повну, навіть якщо рішення щодо персонажа були болючими.