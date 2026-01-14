Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Режисер «Марті Супрім» розкрив, що у фільмі таємно знявся Роберт Паттінсон

Режисер Джош Сефді розповів, що таємно запросив Роберта Паттінсона у фільм «Марті Супрім», де головну роль грає Тімоті Шаламе. Про це він повідомив під час розмови у кінотеатрі BFI Southbank у Лондоні, пише Variety.

За словами Сефді, Паттінсон озвучив коментатора та суддю в одній зі сцен. Зокрема під час епізоду півфіналу British Open на початку фільму, де герой Шаламе змагається з угорським чемпіоном у виконанні Гези Рьоріґа. Роль не зазначена в титрах і задумувалася як великодка для уважних глядачів. Сефді пояснив, що запросив Паттінсона, бо не знав інших британських акторів для цієї ролі.

Роберт Паттінсон раніше знімався у фільмі братів Сефді «Гарні часи», де зіграв злочинця Конні Нікса. Наступною великою спільною роботою для нього та Шаламе стане «Дюна: Частина третя», запланована на грудень 2026 року — Паттінсон зіграє антагоніста Скайтейла.

Також Сефді згадав, що вперше познайомився з Тімоті Шаламе після прем’єри «Гарних часів», а після перегляду «Назви мене своїм ім'ям» вирішив написати «Марті Супрім» спеціально під нього. За словами режисера, Шаламе має класичну зіркову енергію і рідкісну внутрішню наполегливість.

