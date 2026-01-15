Стінг виплатив ексучасникам гурту The Police $800 тисяч — але суд триває

Виконавець Стінг виплатив колишнім учасникам The Police — гітаристу Енді Саммерсу та барабанщику Стюарту Коупленду — понад $800 тисяч після того, як визнав недоплату роялті. Про це повідомляє BBC.

Позов проти Стінга та його видавничої компанії музиканти подали у вересні минулого року. Вони стверджують, що їм заборгували від $2 мільйонів до $10 мільйонів роялті за пісні The Police, зокрема Roxanne та Every Breath You Take.

Саммерс і Коупленд не мають авторських прав на більшість хітів гурту, однак наполягають, що ще 1977 року між учасниками була усна домовленість про розподіл доходів, яку згодом закріпили письмовими контрактами. Згідно з цією угодою, навіть якщо Стінг був основним автором, інші учасники мали отримувати приблизно 15% видавничого доходу як так звану оплату за аранжування — з урахуванням їхнього творчого внеску.

Музиканти стверджують, що частину цих виплат Стінг утримував. У судових матеріалах зазначено, що нещодавно їм було перераховано $870 тисяч, але без нарахування відсотків за попередні роки недоплат.

Адвокати Саммерса і Коупленда також просять суд дозволити розширити позов і включити доходи від стримінгу та цифрових завантажень. Вони аргументують це тим, що старі договори 1997 і 2016 років мають трактуватися з урахуванням змін у музичній індустрії, де стримінг замінив продаж фізичних носіїв.

Сторона Стінга заперечує ці вимоги. Його юристи заявляють, що прослуховування музики на сервісах на кшталт Spotify є публічним виконанням, а не продажем, і тому не підпадає під умови угод. Крім того, вони стверджують, що контракт 2016 року передбачає роялті лише з виробництва записів, а не з цифрових форматів, і просять суд відхилити спробу розширення позову.

Гурт The Police був заснований 1977 року і став одним із найуспішніших британських колективів кінця 1970-х — початку 1980-х. Група розпалася у 1984 році через внутрішні конфлікти, однак возз’єдналася для масштабного туру у 2007–2008 роках. У 2022-му Стінг продав права на свій пісенний каталог Universal Music Group — угоду тоді оцінили приблизно у $200 мільйонів.