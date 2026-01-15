Amazon затвердив актора на роль Кратоса у серіалі за God of War — він з'являвся в іграх

Компанії Amazon MGM Studios і Sony Pictures Television затвердили Раяна Герста на роль Кратоса в серіалі God of War для Prime. У 2022 році Герст уже працював із всесвітом God of War, озвучивши Тора у грі God of War Ragnarök — роль тоді отримала схвальні відгуки критиків і гравців. Про це повідомляє Variety.

У боротьбі за роль Герст випередив кількох фанатських фаворитів, зокрема Крістофера Джаджа, який озвучував Кратоса в іграх, та Джейсона Момоа. Актор відомий ролями Опі у «Синах анархії» та Бети у «Ходячих мерцях».

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

Серіал очолює шоуранер Рональд Д. Мур. Сюжет адаптуватиме події гри God of War (2018), зосереджуючись на скандинавському періоді франшизи та стосунках між Кратосом і його сином Атреєм. Виробництво вже триває у Ванкувері, а проєкт одразу отримав замовлення на два сезони.

До творчої команди також увійшли режисер Фредерік Е. О. Туа, відомий роботою над серіалом «Хлопаки», та креативний директор ігор God of War Корі Барлог у ролі виконавчого продюсера.