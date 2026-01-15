Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

ChatGPT зміг самостійно вирішити нерозв'язану математичну задачу Пала Ердеша

Інженер Ніл Сомані тестував нову модель OpenAI на математичних задачах і несподівано отримав повноцінне розв’язання однієї з головоломок Пала Ердеша. Про це повідомляє TechCrunch.

ChatGPT витратив близько 15 хвилин на міркування, після чого видав доказ, який Сомані перевірив і формалізував за допомогою інструмента Harmonic — результат виявився коректним.

Задачі Пала Ердеша — це понад тисяча проблем і гіпотез, які угорський математик формулював протягом життя, переважно в теорії чисел, комбінаториці та дискретній математиці. Частина з них елементарні за формулюванням, але роками не піддавалися розв’язанню. Архів цих задач ведеться онлайн і постійно оновлюється.

У процесі розв'язання модель використовувала відомі математичні теореми та змогла знайти пов’язаний розбір із сайту Math Overflow за 2013 рік, опублікований Ноамом Елкісом з Гарварду. Водночас фінальний доказ не був переказом чужої роботи, він суттєво відрізнявся і давав повніше розв’язання саме тієї версії задачі, яку свого часу сформулював Ердеш.

Після виходу GPT 5.2 подібні випадки стали масовішими. З кінця грудня 15 задач із онлайн-архіву проблем Ердеша змінили статус із «відкритих» на «розв’язані», причому в 11 випадках зазначено участь штучного інтелекту.

Математик Терренс Тао вважає, що ШІ особливо ефективний у роботі з «довгим хвостом» менш відомих задач, які складні формально, але мають відносно прямі розв’язання. Тао прогнозує, що у найближчому майбутньому ШІ зможе вирішувати задачі Ердеша повністю самостійно.

