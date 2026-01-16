Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Керівниця франшизи «Зоряні війни» залишила посаду після 14 років роботи

Іван Назаренко 16 січня 2026
Кетлін Кеннеді залишає посаду президентки Lucasfilm після 14 років керівництва студією, яка відповідає за франшизи «Зоряні ві́йни» і «Індіана Джонс». Та Кеннеді переходить на роль продюсерки й надалі працюватиме над ключовими проєктами студії, повідомляє BBC.

Кеннеді очолила Lucasfilm у 2012 році — одразу після того, як Disney купила компанію у Джорджа Лукаса. Сам Лукас обрав її своєю наступницею. За цей час вона курирувала перезапуск «Зоряних війн». П’ять повнометражних фільмів зібрали понад $5 мільярдів у світовому прокаті, включно з новою трилогією із Дейзі Рідлі та Адамом Драйвером. Водночас за її керівництва вийшов і перший касовий провал франшизи — «Соло: Зоряні війни. Історія».

Окремим напрямом стала експансія у серіальний формат. За Кеннеді Lucasfilm запустила «Мандалорець», «Асока» та «Андор» для Disney+. Причому останній отримав широку похвалу за доросліший і політичніший підхід до всесвіту «Зоряних війн».

Новим президентом і креативним директором Lucasfilm стане Дейв Філоні, який раніше працював над анімаційними серіалами студії та був одним із ключових архітекторів сучасного канону «Зоряних війн». Він працюватиме разом із Лінвен Бреннан.

Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
