Керівниця франшизи «Зоряні війни» залишила посаду після 14 років роботи

Кетлін Кеннеді залишає посаду президентки Lucasfilm після 14 років керівництва студією, яка відповідає за франшизи «Зоряні ві́йни» і «Індіана Джонс». Та Кеннеді переходить на роль продюсерки й надалі працюватиме над ключовими проєктами студії, повідомляє BBC.

Кеннеді очолила Lucasfilm у 2012 році — одразу після того, як Disney купила компанію у Джорджа Лукаса. Сам Лукас обрав її своєю наступницею. За цей час вона курирувала перезапуск «Зоряних війн». П’ять повнометражних фільмів зібрали понад $5 мільярдів у світовому прокаті, включно з новою трилогією із Дейзі Рідлі та Адамом Драйвером. Водночас за її керівництва вийшов і перший касовий провал франшизи — «Соло: Зоряні війни. Історія».

Окремим напрямом стала експансія у серіальний формат. За Кеннеді Lucasfilm запустила «Мандалорець», «Асока» та «Андор» для Disney+. Причому останній отримав широку похвалу за доросліший і політичніший підхід до всесвіту «Зоряних війн».

Новим президентом і креативним директором Lucasfilm стане Дейв Філоні, який раніше працював над анімаційними серіалами студії та був одним із ключових архітекторів сучасного канону «Зоряних війн». Він працюватиме разом із Лінвен Бреннан.