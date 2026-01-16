Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Amazon зніме ще одне шоу за «Фолаут» — цього разу реаліті

Іван Назаренко 16 січня 2026
Amazon дав зелене світло Fallout Shelter — новому серіалу за мотивами однойменного ігрового спін-офу 2015 року. Це не продовження основного серіалу «Фолаут», а окремий проєкт у форматі реаліті-шоу. Про це повідомляє Deadline.

Виробництвом шоу займається Studio Lambert, відома за «Гра в кальмара: Випробування», у співпраці з Kilter Films, Amazon MGM Studios та Bethesda Game Studios.

Шоу складатиметься з 10 епізодів і буде розгорнуте всередині бункерів Vault-Tec. Учасники змагатимуться за грошовий приз, проходячи серію випробувань, що поєднують фізичні завдання, стратегічні рішення та моральні дилеми.

Запуск Fallout Shelter відбувається на тлі успіху основного серіалу «Фолаут» від Джонатана Нолана та Лізи Джой. Другий сезон шоу зараз виходить на Prime Video, а сам серіал уже отримав продовження на третій сезон. Драма з Еллою Пернелл, Волтоном Гоггінсом і Кайлом Маклокленом стала одною із найуспішніших ігрових адаптацій за всю історію.

Продюсерська команда Fallout Shelter включає керівників Studio Lambert, Нолана і Джой від Kilter Films, а також Тодда Говарда та Джеймса Алтмана з Bethesda.

