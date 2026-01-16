Amazon зніме ще одне шоу за «Фолаут» — цього разу реаліті

Amazon дав зелене світло Fallout Shelter — новому серіалу за мотивами однойменного ігрового спін-офу 2015 року. Це не продовження основного серіалу «Фолаут», а окремий проєкт у форматі реаліті-шоу. Про це повідомляє Deadline.

Виробництвом шоу займається Studio Lambert, відома за «Гра в кальмара: Випробування», у співпраці з Kilter Films, Amazon MGM Studios та Bethesda Game Studios.

Шоу складатиметься з 10 епізодів і буде розгорнуте всередині бункерів Vault-Tec. Учасники змагатимуться за грошовий приз, проходячи серію випробувань, що поєднують фізичні завдання, стратегічні рішення та моральні дилеми.

Fallout Shelter is a new reality competition series coming to Prime Video.



Contestants live together in a vault, and compete in a series of games based on attributes from Fallout: Strength, perception, endurance, charisma, intelligence, agility and luck (S.P.E.C.I.A.L).

Запуск Fallout Shelter відбувається на тлі успіху основного серіалу «Фолаут» від Джонатана Нолана та Лізи Джой. Другий сезон шоу зараз виходить на Prime Video, а сам серіал уже отримав продовження на третій сезон. Драма з Еллою Пернелл, Волтоном Гоггінсом і Кайлом Маклокленом стала одною із найуспішніших ігрових адаптацій за всю історію.

Продюсерська команда Fallout Shelter включає керівників Studio Lambert, Нолана і Джой від Kilter Films, а також Тодда Говарда та Джеймса Алтмана з Bethesda.