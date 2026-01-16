YouTube безкоштовно виклав понад 100 епізодів дитячого шоу «Вулиця Сезам»

YouTube виклав понад 100 повних епізодів класичного дитячого шоу «Вулиця Сезам» у вільному доступі. Серії доступні на каналах Sesame Street та Sesame Street Classics, а також у застосунку YouTube Kids. Про це повідомляє Variety.

До добірки увійшли як відносно нові сезони, так і ключові епізоди з історії шоу, багато з яких уперше можна подивитися безкоштовно на хостингу. Серед них прем’єра 1969 року Welcome to Sesame Street, епізод Goodbye Mr. Hooper про втрату й горе, Snuffy Is Revealed, де розкривають таємницю містера Снаффлфага, випуск із Фредом Роджерсом та серія про заручини Марії й Луїса.

При цьому YouTube — не єдина платформа для перегляду «Вулиці Сезам». Netflix має світові права на показ сучасних сезонів і частини архіву, у США нові епізоди виходять паралельно на PBS і PBS Kids, а HBO зберігає велику бібліотеку серій для американських підписників.

Окрім повних епізодів, YouTube розширив асортимент коротким контентом: Shorts із ляльками «Вулиці Сезам» та довгі тематичні добірки на 1–2 години, зокрема про абетку і цифри, STEM, уяву, дружбу, свята й тварин. За даними YouTube, понад половина переглядів офіційного каналу припадає на смарт-ТВ, тож платформа розраховує на ще ширшу сімейну аудиторію.