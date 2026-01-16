Німеччина повернула Франції фрагменти гобелена з Байо, викрадені під час нацистської окупації

Німеччина повернула Франції два невеликі фрагменти гобелена з Байо, викрадені під час нацистської окупації у 1941 році. Це шматки неоздобленого льону, які виявили історики в державному архіві Шлезвіг-Гольштейну серед колекції німецького текстильного дослідника Карла Шлабова, повідомляє BBC.

Фрагменти знайшли 2023 року під час інвентаризації архіву Шлабова, який помер у 1984-му. Ідентифікувати їх як частину гобелена з Байо вдалося завдяки супровідним документам і маркуванню на скляній пластині, де зберігалася тканина. Архівісти дійшли висновку, що Шлабов привласнив ці шматки під час роботи у Франції.

Fragments from the Bayeux Tapestry , discovered by chance during cataloguing work at the Archives of Schleswig-Holstein, in northern Germany, were returned to Musée de la Tapisserie de Bayeux. The fragments were removed in 1941.#restitution pic.twitter.com/1DiU1Z44dx — La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) January 16, 2026

Карл Шлабов перебував у Байо в складі наукової групи СС, яка вивчала так звану спадкову германську культуру — расистський і антисемітський проєкт нацистського режиму. Імовірно, фрагменти були зняті з нижнього боку гобелена, який складається з 58 сцен, зображає 626 персонажів і розповідає про нормандське завоювання Англії у 1066 році.

Голова архіву Райнер Герінг передав їх меру Байо, заявивши, що їхнє повернення було «очевидним рішенням». Подія відбулася на тлі дискусій довкола майбутнього гобелена — восени його планують показати в Британському музеї, хоча понад 77 тисяч людей виступили проти перевезення, вважаючи пам’ятку надто крихкою.