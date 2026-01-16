Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Fox проводить відкритий кастинг у перезапуск «Рятувальників Малібу» — знятись у серіалі може будь-хто

Іван Назаренко 16 січня 2026
2275

Компанія Fox оголосила відкритий кастинг для нового серіалу «Рятувальники Малібу». Прослуховування відбудеться 18 лютого в Лос-Анджелесі й буде відкрите як для професійних акторів, так і для людей без акторського досвіду, повідомляє Variety.

До участі запрошують дорослих будь-якої статі та етнічного походження, а претендувати можна як на постійні ролі, так і на другорядні та епізодичні появи.

Творці шукають акторів на ролі рятувальників, відпочивальників на пляжі, барменів, друзів головних героїв, романтичних партнерів, а також персонажів, яких рятують або які беруть участь у рятувальних операціях. Умови кастингу передбачають зовнішній вигляд, що підходить для зйомок на пляжі, але з вимогою залишатися охайними та професійними, без надто відвертого одягу.

Кастинг проходитиме в готелі Marina Del Rey Marriott, а реєстрація відкрита на сайті baywatchcastingcall.com. Зйомки серіалу стартують у березні на Venice Beach та на студійних майданчиках Fox. Прем’єру перезапуску заплановано на сезон 2027–2028 років.

Шоуранером проєкту став Метт Нікс, а серед виконавчих продюсерів творці оригінального серіалу Майкл Берк і Грег Бонанн. Оригінальні «Рятувальники Малібу» виходили з 1989 по 2001 рік, транслювався більш ніж у 200 країнах і свого часу були одним із найпопулярніших серіалів у світі, з Девідом Гассельгоффом у головній ролі.

Мітки
Новини
Читайте також
Креативний директор Valentino створив власну версію сліпонів Vans Німеччина повернула Франції фрагменти гобелена з Байо, викрадені під час нацистської окупації «Кутюр» з Анджеліною Джолі: драма про світ моди вийде в прокат у березні — дивіться трейлер Музична школа в Києві відновила вітраж, який помилково опинився на смітнику
«На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.