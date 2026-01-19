Польська церква заборонила виконання пісні Еда Ширана під час весіль

У Польщі церковна влада заборонила виконання пісні Perfect Еда Ширана під час церковних шлюбних церемоній. Рішення ухвалила єпархія Влоцлавека в північно-центральній частині країни, додавши композицію до списку заборонених треків для літургії. Про це повідомляє TVP World.

Влоцлавська єпархіальна комісія з церковної музики оприлюднила спеціальні рекомендації щодо «музичних зловживань» на весіллях. У документі наголошується, що світським пісням не місце на богослужіннях. Окрім Perfect, у переліку вже давно фігурують Hallelujah Леонарда Коена та All You Need Is Love гурту The Beatles.

Заступник голови комісії священник Марцін Зьолковський підкреслив, що хіт Ширана є надто світським за змістом і не може виконуватися в церкві за жодних умов. У заяві курії зазначається, що храм — це сакральний простір, а не концертний зал чи дискотека, а остаточне рішення щодо музики під час служби ухвалюють священники та органісти.

Ситуація загострилася після того, як місцевий весільний гурт Emmanuel розкритикували за виконання польськомовної, адаптованої версії пісні. Комісія вирішила, що охристиянення тексту не робить світську композицію придатною для літургії. У результаті гурту заборонили виступати в церквах протягом усього 2026 року.