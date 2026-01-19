Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В офісі розробників гри GTA 6 пролунав вибух — нині пожежу ліквідовано

Іван Назаренко 19 січня 2026
В офісі розробників гри GTA 6 пролунав вибух — нині пожежу ліквідовано

Зранку до офісу студії розробників GTA 6 Rockstar North в Единбурзі виїздили пожежні служби після повідомлення про вибух у котельні. Інцидент стався близько 5:02 за місцевим часом, на місце направили сім одиниць техніки, а саму будівлю тимчасово оточили через зафіксовані структурні пошкодження. Про це повідомляє IGN.

За даними Шотландської пожежно-рятувальної служби, рятувальники працювали понад чотири години. В операції брали участь пожежні розрахунки та спеціалізовані підрозділи, які займалися стабілізацією конструкцій будівлі. Постраждалих немає, роботи завершилися близько 9:21 ранку.

Офіс Rockstar North в Единбурзі вважається ключовим для компанії — саме тут створювалися всі основні частини Grand Theft Auto та Red Dead Redemption. Останнім часом будівля також була місцем протестів через звільнення співробітників, які пов’язували скорочення з профспілковою діяльністю.

Наразі офіс, імовірно, залишається зачиненим, але рано говорити, чи вплине інцидент на розробку GTA 6. Реліз гри заплановано на 19 листопада.

Зображення: Rockstar Games
