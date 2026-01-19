Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Британська художниця створює артоб’єкт з останніх листів данської пошти, що припиняє роботу після 400 років

Іван Назаренко 19 січня 2026
1192

Британська художниця Джилліан Тейлор збирає останні листи, надіслані через данську пошту, яка припиняє доставку кореспонденції після майже 400 років роботи. Національний оператор PostNord уже зупинив доставку листів, залишивши лише посилки, через різке падіння попиту. Про це повідомляє BBC.

Тейлор запросила мешканців Данії написати їй останній лист і надіслати його на абонентську скриньку. З цих послань вона створює артінсталяцію Med Venlig Hilsen («З найкращими побажаннями»), яку покажуть у травні в галереї Thelma Hulbert у Девоні. За словами художниці, закриття поштової служби й зникнення поштових скриньок стало настільки символічним моментом, що його хотілося зберегти мистецтвом.

Люди писали про дуже особисте: спогади з дитинства, родинні історії. Тейлор отримала не лише листи, а й фото, листівки та навіть карту з позначеними останніми поштовими скриньками в одному з районів. Також їй дозволили використати копії листів Ганса Крістіана Андерсена до Чарльза Діккенса з архівів Королівської данської бібліотеки.

Сама інсталяція складатиметься з ромашок, вирізаних із листів і підвішених під стелею — ромашка є національною квіткою Данії. У PostNord пояснюють закриття пошти тим, що країна стала однією з найбільш цифровізованих у світі, а кількість листів падала протягом 25 років.

Мітки
Новини
Читайте також
Лейбл Jerry Heil розірвав контракт із Кажанной і передав співачці усі активи Помер Валентино Гаравані — засновник модного дому Valentino Соцмережа Threads від Meta обігнала X Ілона Маска за популярністю на смартфонах Gulliver у Києві готують до повноцінного відкриття — названо дату
«Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.