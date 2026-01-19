Британська художниця створює артоб’єкт з останніх листів данської пошти, що припиняє роботу після 400 років

Британська художниця Джилліан Тейлор збирає останні листи, надіслані через данську пошту, яка припиняє доставку кореспонденції після майже 400 років роботи. Національний оператор PostNord уже зупинив доставку листів, залишивши лише посилки, через різке падіння попиту. Про це повідомляє BBC.

Тейлор запросила мешканців Данії написати їй останній лист і надіслати його на абонентську скриньку. З цих послань вона створює артінсталяцію Med Venlig Hilsen («З найкращими побажаннями»), яку покажуть у травні в галереї Thelma Hulbert у Девоні. За словами художниці, закриття поштової служби й зникнення поштових скриньок стало настільки символічним моментом, що його хотілося зберегти мистецтвом.

Люди писали про дуже особисте: спогади з дитинства, родинні історії. Тейлор отримала не лише листи, а й фото, листівки та навіть карту з позначеними останніми поштовими скриньками в одному з районів. Також їй дозволили використати копії листів Ганса Крістіана Андерсена до Чарльза Діккенса з архівів Королівської данської бібліотеки.

Сама інсталяція складатиметься з ромашок, вирізаних із листів і підвішених під стелею — ромашка є національною квіткою Данії. У PostNord пояснюють закриття пошти тим, що країна стала однією з найбільш цифровізованих у світі, а кількість листів падала протягом 25 років.