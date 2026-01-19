Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Помер Валентино Гаравані — засновник модного дому Valentino

Іван Назаренко 19 січня 2026
Італійський модельєр Валентино Гаравані, засновник модного дому Valentino й одна з ключових постатей світової високої моди, помер у віці 93 років. Про його смерть повідомив фонд дизайнера. Гаравані пішов із життя у своїй римській резиденції в колі близьких.

Валентино заснував власний бренд у Римі 1960 року й дуже швидко сформував упізнавану естетику, головним символом якої став насичений червоний колір — так званий Valentino red. Саме він закріпив за дизайнером репутацію майстра елегантності й гламуру, орієнтованого на вищі кола суспільства.

Проривом на світову арену стала співпраця з Жаклін Кеннеді: у 1964 році перша леді США почала носити його сукні, а згодом Валентино створив її весільну сукню для шлюбу з Аристотелем Онассісом.

Окрім моди, Валентино мав тісний зв’язок із кінематографом і попкультурою. Він з’явився в ролі самого себе у фільмі «Диявол носить Prada», а у 2008 році на Венеційському кінофестивалі відбулася прем’єра документального фільму «Валентино: Останній імператор», який підсумував його кар’єру та показав закулісся життя одного з найвпливовіших дизайнерів ХХ століття.

