Лейбл Jerry Heil розірвав контракт із Кажанной і передав співачці усі активи

Іван Назаренко 19 січня 2026
Лейбл Nova Music, заснований Jerry Heil у 2023 році, оприлюднив заяву у відповідь на звинувачення артистки Кажанни щодо фінансових виплат. Команда лейблу заявила, що вирішила врегулювати ситуацію позасудовим шляхом. Про це повідомляє «Суспільне Культура».

У Nova Music зазначили, що попри неприбутковість проєкту та чинний контракт, передають Кажанні всі активи, пов’язані з її музикою. Йдеться про дистрибуцію, бек-каталог, частку прав на пісні, торгову марку, YouTube-канал і відео на ньому. За словами лейблу, про це артистку поінформували 18 січня, також заявивши про готовність оперативно закрити всі спірні питання.

Лейбл заперечив твердження про відсутність звітності, зазначивши, що артистка могла ознайомитися з фінансовими документами ще у грудні 2025 року, а всі виплати за рекламну та концертну діяльність були здійснені станом на 29 грудня. У Nova Music визнали, що затримки з оплатами траплялися, але наголосили, що вони мали об’єктивні причини, про які Кажанну повідомляли, а також що лейбл неодноразово здійснював авансові виплати, зокрема й на особисті потреби виконавиці.

Згідно із заявою, наразі лейбл має виплатити лише роялті за третій квартал 2025 року, а через затримку артистці вже було надано додатковий аванс. У Nova Music підкреслили, що завжди намагалися йти назустріч виконавиці в межах співпраці.

Конфлікт стався 18 січня, коли Кажанна заявила про намір припинити музичну діяльність і назвала контракт із Nova Music «рабським», звинувативши лейбл у шантажі зарплатою та роялті. Того ж дня Nova Music оголосив про дострокове завершення співпраці, пояснивши, що сторони ще наприкінці 2025 року домовилися розійтися у січні 2026-го. Пізніше Jerry Heil припустила, що на рішення артистки міг вплинути інший лейбл, а сама Кажанна заявила, що не мала доступу до звітності й вважала інвестиції у свій проєкт уже окупленими.

