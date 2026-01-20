A$AP Rocky випустив кліп, у якому взяв участь режисер Тім Бертон

A$AP Rocky випустив новий музичний кліп Whiskey / Black Demarco, який об’єднує одразу дві композиції з його четвертого студійного альбому Don’t Be Dumb. Платівка вийшла 16 січня, а відео стало візуальним супроводом треків Whiskey (Release Me) та Air Force (Black Demarco), пише Hypebeast.

Головною несподіванкою кліпу стала участь режисера Тіма Бертона. За сюжетом, він запускає події відео, випадково випускаючи зі свого скетчбука шість намальованих персонажів у реальний Нью-Йорк. Кожен із них — Gr1m, Mr. Mayers, Rugahand, Babushka Boi, Dummy та Shirthead — уособлює окремий етап творчої та стилістичної еволюції A$AP Rocky, поступово занурюючи місто в хаос.

Кліп зрежисував сам Rocky разом зі своєю креативною командою AWGE. Візуально це суміш гротеску, коміксної естетики та міського сюрреалізму, що перегукується з фірмовим стилем Бертона і водночас підкреслює експериментальний характер нового альбому.