Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Китайські гуманоїдні роботи збиратимуть літаки Airbus

Іван Назаренко 20 січня 2026
1138

Китайська компанія UBTech Robotics повідомила, що постачатиме своїх гуманоїдних роботів для використання на авіабудівних виробництвах Airbus у Європі. Про це повідомляє Interesting Engineering.

У межах домовленості Airbus придбала гуманоїдного робота Walker S2. Разом із розробником авіаконцерн тестуватиме, яким чином такі роботи можуть допомагати у виробничих процесах.

Walker S2 представили влітку минулого року як модель, орієнтовану саме на промисловість. Робот має зріст близько 1,75 метра, оснащений рухливими руками, системою машинного зору та може переносити вантажі до 15 кілограмів. Він працює на власній ШІ-платформі Co Agent, яка відповідає за координацію рухів, розпізнавання об’єктів і адаптацію до різних завдань на конвеєрі. Одна з ключових фішок — автоматична заміна акумуляторів, що дозволяє працювати практично без зупинок.

До угоди з Airbus Walker S2 уже з’явився на заводах BYD і Foxconn, а наприкінці минулого року UBTech повідомляла про випуск тисячі таких роботів на фабриці в Ліучжоу. Компанія активно нарощує закордонні партнерства: нещодавно схожу угоду вона підписала з Texas Instruments, яка тестує роботів у напівпровідниковому виробництві.

UBTech заснована 2012 року в Шеньчжені та наприкінці 2023-го стала першою китайською компанією з гуманоїдної робототехніки, що вийшла на біржу в Гонконзі. За минулий рік замовлення на її роботів сягнули 1,4 мільярда юанів, а у 2026-му компанія планує відвантажити десятки тисяч пристроїв.

Мітки
Новини
Читайте також
Творці «Сфери» в Лас-Вегасі збудують таку саму будівлю у Вашингтоні Український гурт YAGODY виступить на одній із найвпливовіших радіостанцій у світі АТБ оновлює правила поводження з тваринами після скандалу в Дніпрі Лувр закрився вже втретє за місяць — музею це коштуватиме щонайменше €1 мільйон
«28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.