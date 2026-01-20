Китайські гуманоїдні роботи збиратимуть літаки Airbus

Китайська компанія UBTech Robotics повідомила, що постачатиме своїх гуманоїдних роботів для використання на авіабудівних виробництвах Airbus у Європі. Про це повідомляє Interesting Engineering.

У межах домовленості Airbus придбала гуманоїдного робота Walker S2. Разом із розробником авіаконцерн тестуватиме, яким чином такі роботи можуть допомагати у виробничих процесах.

Walker S2 представили влітку минулого року як модель, орієнтовану саме на промисловість. Робот має зріст близько 1,75 метра, оснащений рухливими руками, системою машинного зору та може переносити вантажі до 15 кілограмів. Він працює на власній ШІ-платформі Co Agent, яка відповідає за координацію рухів, розпізнавання об’єктів і адаптацію до різних завдань на конвеєрі. Одна з ключових фішок — автоматична заміна акумуляторів, що дозволяє працювати практично без зупинок.

До угоди з Airbus Walker S2 уже з’явився на заводах BYD і Foxconn, а наприкінці минулого року UBTech повідомляла про випуск тисячі таких роботів на фабриці в Ліучжоу. Компанія активно нарощує закордонні партнерства: нещодавно схожу угоду вона підписала з Texas Instruments, яка тестує роботів у напівпровідниковому виробництві.

UBTech заснована 2012 року в Шеньчжені та наприкінці 2023-го стала першою китайською компанією з гуманоїдної робототехніки, що вийшла на біржу в Гонконзі. За минулий рік замовлення на її роботів сягнули 1,4 мільярда юанів, а у 2026-му компанія планує відвантажити десятки тисяч пристроїв.