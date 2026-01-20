Творці «Сфери» в Лас-Вегасі збудують таку саму будівлю у Вашингтоні

Sphere Entertainment оголосила про плани збудувати нову арену Sphere в районі National Harbor у штаті Меріленд, неподалік Вашингтона. Майданчик, розрахований на 6 тисяч глядачів, стане другою Sphere у США після Лас-Вегаса.

«Сферу» планують розмістити поруч із готелем і казино MGM National Harbor — на ділянці, що зараз використовують як паркінг, пише Dezeen.

За формою та функціями Sphere в Меріленді повторюватиме лас-вегаську арену, але буде значно меншою. Для порівняння: MSG Sphere Las Vegas вміщує 17 тисяч осіб. Будівлю так само покриють зовнішнім LED-екраном, а всередині встановлять 16Kx16K дисплей. Компанія стверджує, що це буде найчіткіший світлодіодний екран у світі.

У Sphere Entertainment проєкт називають першим кроком до створення глобальної мережі таких арен. За словами CEO компанії Джеймса Долана, Sphere — це новий формат розважального простору, а влада Меріленду та округу Принс-Джордж бачить у ньому потенціал для розвитку регіону й туризму.

Проєкт реалізують спільно зі штатом Меріленд, округом Принс-Джордж і компанією Peterson Companies. Фінансування буде змішаним — державним і приватним, із загальним обсягом близько $200 мільйонів. Водночас компанія продовжує розширення за межами США: після спірного й скасованого проєкту в Лондоні Sphere Entertainment уже анонсувала арену в Абу-Дабі та вивчає можливість створення Sphere у Південній Кореї.