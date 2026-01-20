У Китаї вірусний симулятор побачень «руйнує» шлюби — жінки проводять час із ШІ-коханцями

У Китаї вірусна гра Love and Deepspace почала серйозно напружувати шлюби. Про це повідомляє Dexerto.

Деякі чоловіки просять дружин припинити грати, а один із них навіть запропонував 20 тисяч юанів (близько $2 тисяч), аби вона видалила гру. Жінка погодилась і гроші пішли на рахунок доньки, але все зійшло нанівець, щойно в грі з’явилася нова картка з улюбленим персонажем.

Love and Deepspace — це безкоштовний мобільний симулятор побачень із елементами екшен-RPG, де гравець створює персонажа і заводить роман із одним із п’яти харизматичних чоловічих героїв. Персонажів зробили максимально реалістичними з голосовим ШІ-чатом та AR-режимом, який відображає коханців у реальному просторі.

Дехто пішов ще далі — за допомогою ChatGPT та китайських сервісів користувачки створюють ШІ-версії улюблених героїв, з якими спілкуються постійно. Одна з жінок зізналася, що саме гра і чатботи допомогли їй усвідомити, наскільки сильно їй бракує розуміння й близькості, і що без цього вона вже не уявляє життя.

На цьому тлі чоловіки почали скаржитися в соцмережах, називаючи гру «емоційною зрадою». Розробники ж навпаки не бачать проблеми: вони кажуть, що їхня мета — викликати справжні романтичні почуття.