Аеропорт у Сан-Франциско отримав статус найкращого в світі від премії Prix Versailles

Іван Назаренко 21 січня 2026
Термінал Harvey Milk Terminal 1 в аеропорту Сан-Франциско отримав міжнародну премію Prix Versailles, яку підтримує ЮНЕСКО — його визнали найкрасивішим аеропортом у світі. Нагородою відзначають не тільки зовнішній вигляд, а й поєднання архітектури, екологічної відповідальності та зручності для пасажирів. Про це повідомляє Vice.

Термінал відкрився у червні 2024 року, його конструкція спроєктована з акцентом на природне освітлення, відкриті простори та інтегроване мистецтво. Ключовим елементом став постійно діючий виставковий простір, присвячений Гарві Мілку — одному з перших відкритих ЛГБТК+ політиків у США та символу громадянських прав у Сан-Франциско.

Harvey Milk Terminal 1, фото: Gregory Varnum / Wikimedia Commons
Harvey Milk Terminal 1. Фото: Gregory Varnum / Wikimedia Commons

Юзери Reddit, які користувалися Harvey Milk Terminal, відзначають продумане планування, чистоту та вдалу роботу з мистецтвом. Дехто називає його найкращим з аеропортів, де доводилося бувати.

Керівництво повітряного хабу наголошує, що метою проєкту було задати новий стандарт аеропортного досвіду, де на першому місці — люди й довкілля. Окрім Сан-Франциско, журі Prix Versailles також відзначило аеропорти в Китаї, Японії та Франції, а спеціальні нагороди отримали Портлендський аеропорт і Marseille Provence за дизайн інтер’єрів.

Фото: Raimond Spekking / Wikimedia Commons
