Син Девіда Бекхема звинуватив батьків у спробах зруйнувати його шлюб

Бруклін Пельц Бекхем прокоментував чутки про конфлікт із родиною та заявив, що не має наміру миритися з батьками. У серії дописів в Instagram 26-річний син Девіда й Вікторії Бекхем звинуватив їх у систематичних нападках через пресу та спробах зруйнувати його шлюб із Ніколою Пельц. Про це пише BBC.

Бруклін стверджує, що його родина неодноразово виявляла зневагу до Ніколи, намагалася зірвати весілля та створювала обурливі ситуації під час самої церемонії. Бекхем звинувачує матір у скасуванні замовлення на весільну сукню Ніколи Пельц, зірваний перший танець подружжя та тиск напередодні укладання шлюбу з вимогою відмовитися від прав на власне ім’я. Це, за його словами, вплинуло на фінансові домовленості й подальше ставлення до нього.

Окремо він пояснив свою відсутність на 50-річчі батька: подружжя нібито приїхало до Лондона, але тиждень не могло домовитися про особисту зустріч без камер і великого публічного заходу. Бруклін також заявив, що його просили бачитися з батьком без присутності дружини, а згодом родина відмовлялася від зустрічей і в США.

Девід Бекхем, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, узагальнено зауважив, що діти мають право на помилки й що соціальні мережі спричиняють як позитивний, так і негативний вплив.