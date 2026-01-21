Тейлор Свіфт увійде у Залу слави авторів пісень — вона стала наймолодшою лауреаткою

Тейлор Свіфт стане наймолодшою лауреаткою в історії Songwriters Hall of Fame — у 2026 році її введуть до Зали слави авторів пісень. Про це повідомляє Variety.

Разом із нею до списку увійдуть Аланіс Моріссетт, Кенні Логгінс, Волтер Афанасьєфф, Крістофер Стюарт, Пол Стенлі та Джин Сіммонс з Kiss, а також авторський дует Террі Бріттен і Грем Лайл. Про це організація оголосила в ефірі CBS Mornings.

У Залу слави входять виконавці, чиї пісні визначали цілі епохи. У Свіфт це All Too Well (10 Minute Version), Blank Space та Anti-Hero, у Моріссетт — You Oughta Know та Ironic, у Лоґгінса — Footloose та Danny’s Song. Афанасьєфф відомий співавторством All I Want for Christmas Is You та My All, Крістофер Стюарт — хітами Umbrella і Single Ladies, Kiss — класикою на кшталт Rock and Roll All Nite, а Бріттен і Лайл — What’s Love Got to Do with It Тіни Тернер.

Церемонія відбудеться 11 червня 2026 року в Нью-Йорку в готелі Marriott Marquis і буде закритою для широкої публіки. Додаткових лауреатів спеціальних нагород оголосять пізніше. Голова SHOF Найл Роджерс наголосив, що саме автори пісень є фундаментом усієї музичної індустрії.

Залу слави авторів пісень заснували у 1969 році. Серед її учасників — Елтон Джон, Пол Саймон, Керол Кінг, Брюс Спрінгстін, Біллі Джоел, Прінс, Стіві Вандер та десятки інших ключових фігур світової музики.