Гітарист Black Sabbath передав £53 тисячі онкологічній лікарні — музикант продав свою гітару

Іван Назаренко 21 січня 2026
Гітара учасника Black Sabbath Тоні Айоммі допомогла зібрати £53 тисячі на підтримку онкологічних пацієнтів у Бірмінгемі. Музикант передав інструмент благодійній організації Heartlands Hospital Charity, яка збирає кошти на створення нового гематологічного та онкологічного центру при лікарні, пише BBC.

У новому центрі мають бути приміщення для лікування й консультацій, а також окремі зони очікування й тихі простори для пацієнтів і їхніх родин. Проєкт орієнтований не лише на медичні потреби, а й на комфорт людей, які проходять складне лікування.

Айоммі, який сам пережив рак, подякував фанатам за підтримку та закликав інших долучатися до зборів. За його словами, допомога впливає на якість життя пацієнтів безпосередньо. Гітару придбав фанат зі США — інструмент уже готують до відправлення новому власнику.

У Heartlands Hospital Charity зазначили, що пожертва Айоммі стала важливим поштовхом: завдяки їй організація вже наблизилась до цілі у £150 тисяч.

Фото: Carl Lender / Wikimedia Commons
