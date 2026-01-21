Археологи знайшли найдавніший з відомих наскельних малюнків — його залишили 67 тисяч років тому

Археологи знайшли вицвілий відбиток руки на стіні печери на острові Муна в Індонезії. Він може виявитися найдавнішим зразком наскельного мистецтва у світі — його вік оцінюють щонайменше у 67 тисяч років, пише The Guardian.

Відбиток довгий час залишався непоміченим серед пізніших зображень тварин і фігур, хоча сама печера популярна серед туристів.

Дослідники датували тонкі нашарування кальциту, які утворилися поверх малюнка, що й дозволило встановити мінімальний вік артефакту. За словами вчених, люди розписували цю печеру тисячоліттями — нові зображення з’являлися тут щонайменше протягом останніх 35 тисяч років.

Автори дослідження припускають, що відбиток могли створити предки корінних австралійців, а саме мистецтво вказує на північний маршрут заселення Сахулу — давнього материка, що поєднував Австралію, Нову Гвінею та Тасманію. Це підкріплює гіпотезу, що люди дісталися півночі Австралії щонайменше 65 тисяч років тому.

Відбиток створили, розпилюючи охру, змішану з водою, поверх притиснутої до стіни руки. Особливу увагу дослідників привернули вузькі загострені пальці. Є версія, що так давні люди хотіли відтворити долоню невідомого звіра, що вимер до наших часів.

Утім, не всі науковці з цим згодні. Деякі вважають, що така форма могла виникнути випадково, а автором міг бути не Homo sapiens, а, наприклад, неандерталець чи денисівець.