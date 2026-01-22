Заводи Renault вироблятимуть дрони для України разом із французькою оборонною компанією

Французький автоконцерн Renault разом із оборонною компанією Turgis Gaillard приєднується до виробництва БПЛА для України. Про це повідомив директор Renault Фабріс Камболів у коментарі телеканалу BFM Business, пише Financial Times.

За його словами, Renault запросили до проєкту через потужний виробничий і інженерний потенціал компанії. Відомо, що виробництво планується на французьких заводах Renault.

Renault has reached a deal with a French defence company to make drones for Ukraine, in a move backed by France’s defence ministry to support Kyiv against Russian aggression, @ian_c_johnston reports. https://t.co/BUnUPYOi30 via @FT — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 20, 2026

Turgis Gaillard — французька оборонна компанія, заснована 2011 року, яка спеціалізується на виробництві інноваційних систем, зокрема дронів середньої висоти AAROK з вантажопідйомністю до трьох тонн.

Нагадаємо, що Україна вже має домовленості про спільне виробництво дронів із Португалією, Норвегією, Нідерландами, Великою Британією, Німеччиною та США.