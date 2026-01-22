Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Заводи Renault вироблятимуть дрони для України разом із французькою оборонною компанією

Іван Назаренко 22 січня 2026
1157

Французький автоконцерн Renault разом із оборонною компанією Turgis Gaillard приєднується до виробництва БПЛА для України. Про це повідомив директор Renault Фабріс Камболів у коментарі телеканалу BFM Business, пише Financial Times.

За його словами, Renault запросили до проєкту через потужний виробничий і інженерний потенціал компанії. Відомо, що виробництво планується на французьких заводах Renault.

Turgis Gaillard — французька оборонна компанія, заснована 2011 року, яка спеціалізується на виробництві інноваційних систем, зокрема дронів середньої висоти AAROK з вантажопідйомністю до трьох тонн.

Нагадаємо, що Україна вже має домовленості про спільне виробництво дронів із Португалією, Норвегією, Нідерландами, Великою Британією, Німеччиною та США.

Мітки
Новини
Читайте також
Arctic Monkeys випустили нову пісню для збору коштів дітям, постраждалим від війни в Україні Філ Коллінз розповів про проблеми зі здоров'ям, через які йому довелось припинити концерти «Грішники» б’ють рекорди: оголошено номінантів на «Оскар-2026» Apple створює ШІ-шпильку з камерами й мікрофонами
Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.