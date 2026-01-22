Український ШІ-режисер «зняв» вірусне відео із Гаррі Поттером, сидячи у бомбосховищі

Український ШІ-режисер Андрій Деніелс створив унікальне різдвяне відео, у якому Гаррі Поттер, Герміона, Дедпул, Кевін із «Сам удома», Джон Вік та Домінік Торетто разом гуляють засніженими вулицями.

Цей кліп під назвою Harry Potter and the Christmas Trap повністю згенеровано ШІ. Відео стало вірусним, зібравши майже 5 мільйонів переглядів лише в Instagram.

Як Деніелс розповів Variety, робота над відео зайняла 40 годин у бомбосховищі під час ракетних обстрілів Києва. Для нього ШІ-кіно стало способом втекти від жахів війни. Кожен сценарій, жарт і режисура були розроблені ним особисто — ШІ лише допоміг втілити задумане на екрані.

До використання ШІ для зйомок відео Деніелс займався журналістикою, працював із медіа, але поступово зрозумів, що технології відкривають нові можливості для незалежного кіно. За його словами, ШІ-інструменти дозволяють створювати сцени, які раніше вимагали мільйонних бюджетів студій, і водночас демократизують процес — тепер будь-який творець може реалізувати масштабні ідеї.

Після успіху відео Деніелс отримав численні запити на ШІ-курси, а також зіткнувся з типовим скепсисом щодо технологій. Він вважає, що індустрія кіно може використовувати подібні роботи для залучення аудиторії та дослідження нових можливостей, не сприймаючи їх як загрозу бізнес-моделі великих студій.