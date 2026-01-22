Науковці знайшли першу в світі корову, що навчилася користуватись інструментами

Австрійська корова Вероніка стала першою великою рогатою твариною, що змогла користуватися інструментами. Дослідження, опубліковане в Current Biology, показує, що корова навмисно використовує щітку для чесання важкодоступних місць на тілі, включно зі спиною, животом та вим’ям.

Вероніка — домашня корова з австрійського села, їй 13 років. Спершу власник помітив, що вона підбирає палички для чесання, а пізніше дослідники провели 70 експериментів із щіткою, підтвердивши цілеспрямоване застосування інструментів.

Cows itch, just like us. But Veronika the cow takes things into her own hands. Or rather: into her mouth.



Scientists say it’s the first experimentally verified instance of cattle using a tool. https://t.co/lnEEHQgVai pic.twitter.com/kxGEK4MWsH — The Washington Post (@washingtonpost) January 20, 2026

Науковці відзначають, що ця здатність є показником високого когнітивного розвитку й раніше спостерігалася у шимпанзе, слонів, дельфінів, воронових та восьминогів. Вероніка — перший задокументований випадок такого поведінкового феномену у великої рогатої худоби.

Дослідники вважають, що корови, як і інші тварини, можуть демонструвати розумові здібності, якщо живуть у середовищі з можливістю досліджувати об’єкти та взаємодіяти з ними. Більшість корів, які утримуються на фермах, не мають таких умов, тому їхні здібності залишаються непоміченими.