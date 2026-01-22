Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Науковці знайшли першу в світі корову, що навчилася користуватись інструментами

Іван Назаренко 22 січня 2026
1138

Австрійська корова Вероніка стала першою великою рогатою твариною, що змогла користуватися інструментами. Дослідження, опубліковане в Current Biology, показує, що корова навмисно використовує щітку для чесання важкодоступних місць на тілі, включно зі спиною, животом та вим’ям.

Вероніка — домашня корова з австрійського села, їй 13 років. Спершу власник помітив, що вона підбирає палички для чесання, а пізніше дослідники провели 70 експериментів із щіткою, підтвердивши цілеспрямоване застосування інструментів.

Науковці відзначають, що ця здатність є показником високого когнітивного розвитку й раніше спостерігалася у шимпанзе, слонів, дельфінів, воронових та восьминогів. Вероніка — перший задокументований випадок такого поведінкового феномену у великої рогатої худоби.

Дослідники вважають, що корови, як і інші тварини, можуть демонструвати розумові здібності, якщо живуть у середовищі з можливістю досліджувати об’єкти та взаємодіяти з ними. Більшість корів, які утримуються на фермах, не мають таких умов, тому їхні здібності залишаються непоміченими.

