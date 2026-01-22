Скарлетт Йоганссон, Кейт Бланшетт та ще понад 700 митців підтримали кампанію проти навчання ШІ без згоди

Понад 700 митців, письменників та акторів, серед яких Скарлетт Йоганссон, Кейт Бланшетт і Джозеф Гордон-Левітт, об’єдналися у кампанії проти використання штучним інтелектом авторських робіт без дозволу. Про це повідомляє Variety.

Проєкт спрямований проти технологічних компаній, які навчають ШІ на захищеному контенті без згоди.

У зверненні учасники заявляють, що таке використання контенту є не інновацією чи прогресом, а прямим порушенням авторського права. За їхніми словами, під загрозою опинилася вся креативна індустрія США — від кіно й телебачення до музики, видавничої справи та цифрових медіа, які забезпечують мільйони робочих місць і мають значний економічний та культурний вплив.

Автори листа наголошують, що низка великих ШІ-компаній, зокрема за підтримки інвестфондів, використовує роботи американських творців для розбудови нейромережевих платформ, ігноруючи норми авторського права. Це, на їхню думку, підриває саму цінність креативної праці.

Кампанія закликає укладати ліцензійні угоди або партнерства з правовласниками. У заяві підкреслюється, що розвиток штучного інтелекту можливий без порушення прав авторів — за умови легального й відповідального підходу.