Іван Назаренко 22 січня 2026
Філ Коллінз розповів про проблеми зі здоров'ям, через які йому довелось припинити концерти

Філ Коллінз розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям, які змусили його остаточно припинити концертну діяльність після фінального туру Genesis 2022 року.

Як пише Variety, в інтерв’ю BBC Two музикант поділився, що за останній час переніс п’ять операцій на коліні, а також зіткнувся з ускладненнями хвороби нирок, пов’язаної з вживанням алкоголю.

За словами 74-річного Коллінза, його стан залишається хронічним. Наразі медсестра, яка постійно живе з ним, цілодобово стежить, аби пацієнт приймав ліки. Музикант зазначив, що проблеми з коліном стали головним, але на цьому труднощі не закінчилися.

Коллінз також розповів, що під час перебування в лікарні перехворів на COVID-19, після чого почалися ще більші проблеми з нирками. За його словами, кілька серйозних захворювань наклалися одне на одне майже одночасно, що суттєво погіршило загальний стан.

Інтерв'ю взяли в рамках спецпроєкту BBC Two Phil Collins Eras: In Conversation — п’ятисерійної програми, фінальний епізод якої вийде 26 січня. У ній музикант підсумовує свою кар’єру.

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
