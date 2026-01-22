Arctic Monkeys випустили нову пісню для збору коштів дітям, постраждалим від війни в Україні

Британські рокери Arctic Monkeys повернулися з першим релізом за останні чотири роки. Трек під назвою Opening Night став частиною великого благодійного проєкту фонду War Child, мета якого — допомога дітям у зонах збройних конфліктів, зокрема в Україні. Про це пише The Guardian.

Композиція увійшла до спеціальної збірки HELP(2), кошти від якої спрямують на гуманітарні потреби. Окрім допомоги дітям в Україні, фонд підтримує постраждалих у Газі, Ємені та Судані.

«Ми пишаємося тим, що підтримуємо неоціненну роботу War Child, і сподіваємося, що цей запис змінить на краще життя дітей, чиє дитинство зруйнувала війна», — йдеться у заяві Arctic Monkeys.

До ініціативи також долучилися Depeche Mode, Pulp, Beck та Fontaines DC, Олівія Родріго, Деймон Албарн та Грем Коксон (Blur).

Оскароносний режисер Джонатан Ґлейзер працював безпосередньо з дітьми в Україні та інших гарячих точках, допомагаючи їм створювати власні короткометражні фільми в межах проєкту.