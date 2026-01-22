Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Arctic Monkeys випустили нову пісню для збору коштів дітям, постраждалим від війни в Україні

Артем Черничко 22 січня 2026
57

Британські рокери Arctic Monkeys повернулися з першим релізом за останні чотири роки. Трек під назвою Opening Night став частиною великого благодійного проєкту фонду War Child, мета якого — допомога дітям у зонах збройних конфліктів, зокрема в Україні. Про це пише The Guardian.

Композиція увійшла до спеціальної збірки HELP(2), кошти від якої спрямують на гуманітарні потреби. Окрім допомоги дітям в Україні, фонд підтримує постраждалих у Газі, Ємені та Судані.

«Ми пишаємося тим, що підтримуємо неоціненну роботу War Child, і сподіваємося, що цей запис змінить на краще життя дітей, чиє дитинство зруйнувала війна», — йдеться у заяві Arctic Monkeys.

До ініціативи також долучилися Depeche Mode, Pulp, Beck та Fontaines DC, Олівія Родріго, Деймон Албарн та Грем Коксон (Blur).

Оскароносний режисер Джонатан Ґлейзер працював безпосередньо з дітьми в Україні та інших гарячих точках, допомагаючи їм створювати власні короткометражні фільми в межах проєкту.

Мітки
Новини
Читайте також
Філ Коллінз розповів про проблеми зі здоров'ям, через які йому довелось припинити концерти «Грішники» б’ють рекорди: оголошено номінантів на «Оскар-2026» Apple створює ШІ-шпильку з камерами й мікрофонами Скарлетт Йоганссон, Кейт Бланшетт та ще понад 700 митців підтримали кампанію проти навчання ШІ без згоди
Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.