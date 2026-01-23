Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ілон Маск заявив, що його людиноподібні роботи надійдуть у продаж 2027 року

Іван Назаренко 23 січня 2026
Ілон Маск заявив, що Tesla планує почати продаж людиноподібних роботів Optimus для широкої публіки до кінця 2027 року. Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Fox Business.

За словами Маска, Optimus уже виконують прості завдання на заводах Tesla. До кінця цього року роботи, як очікується, зможуть братися за складніші операції.

Маск зазначив, що до кінця наступного року Tesla розраховує почати продаж гуманоїдних роботів приватним користувачам. За його словами, робот має стати універсальним помічником, здатним виконувати широкий спектр завдань за запитом користувача.

Очільник Tesla також вкотре озвучив своє бачення майбутнього, в якому людиноподібних роботів буде більше, ніж людей. Він вважає, що майже кожна родина захоче мати такого помічника — зокрема для догляду за дітьми, домашніми тваринами або літніми батьками. Маск підкреслив, що сфера догляду за людьми похилого віку вже стикається з дефіцитом працівників і високою вартістю послуг.

Водночас Маск визнав, що масштабування виробництва Optimus буде складним. У дописі в соцмережі X він пояснив, що початкові етапи виробництва завжди розвиваються повільно й ідуть за так званою S-кривою. Для Optimus і майбутнього роботаксі Cybercab майже всі компоненти є новими, тому стартові обсяги випуску будуть мінімальними, хоча з часом темпи можуть різко зрости.

Мітки
Новини
Читайте також
