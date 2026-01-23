Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 23 січня 2026
Гурт Джека Блека Tenacious D знову разом — колектив був посварився через жарт про Трампа

Учасник гурту Tenacious D Кайл Гасс підтвердив, що він і Джек Блек помирилися та планують возз’єднання після скандалу, який улітку 2024 року призвів до паузи в діяльності колективу. Про це Гасс розповів в інтерв’ю Rolling Stone.

Конфлікт спалахнув після концерту в Сіднеї, де Гасс пожартував про замах на Дональда Трампа, сказавши зі сцени: «Наступного разу не промахніться!». Після цього Tenacious D скасували австралійський тур і оголосили, що всі творчі плани поставлено на паузу.

За словами Гасса, він і Блек усе обговорили, порівнявши цей процес зі складним етапом у шлюбі. Музикант визнав, що жарт був «серйозною помилкою» і «занадто передчасним», а також розповів, що хвиля негативної реакції торкнулася навіть його 95-річної матері, якій надходили дзвінки з погрозами.

Після інциденту Джек Блек заявив, що був заскочений словами партнера й не підтримує насильство чи політичну агресію. Гасс також вибачився, хоча пізніше видалив допис. Утім, в інтерв’ю він запевнив, що від вибачень не відмовлявся.

Фото: Sven Mandel / Wikimedia Commons
