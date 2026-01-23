Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 23 січня 2026
«‎Тут люди притомні, на відміну від Штатів»: Джеймс Кемерон пояснив, чому переїхав до Нової Зеландії

Джеймс Кемерон пояснив, чому переїхав із США до Нової Зеландії. Тут він живе й працює над фільмами серії «Аватар», пише Variety.

Як розповів режисер в інтерв'ю In Depth with Graham Bensinger, ключовим фактором стала реакція країни на пандемію COVID-19: влада Нової Зеландії двічі повністю ліквідовувала поширення вірусу, а під час третьої хвилі країна вже мала близько 98% вакцинованого населення.

Кемерон порівняв це зі США, де рівень вакцинації, за його словами, становив близько 62% і продовжував знижуватися. Режисер назвав Нову Зеландію «країною здорового глузду», де, на відміну від США, люди здатні діяти спільно й довіряють науці: «Люди тут переважно притомні, на відміну від США».

Зауваження ведучого, що США все ще залишається чудовим місцем для життя, режисер поставив під сумнів. Він також підкреслив, що його приваблює не краса новозеландських пейзажів, а відчуття безпеки: «Я тут не заради пейзажів, а заради психічного здоров’я».

Раніше Кемерон уже повідомляв, що його громадянство Нової Зеландії є питанням часу, а також неодноразово критикував політичний курс США за часів Дональда Трампа. За словами режисера, у Новій Зеландії він почувається безпечніше й не змушений щодня бачити політичні скандали на перших шпальтах медіа, що в США стали невід’ємним фоном життя.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
