У Вінчестері проходить перша у світі виставка картин Ван Гога на куполі планетарію

У британському місті Вінчестер уперше в світі відкрили імерсивну виставку про життя та творчість Вінсента Ван Гога, місцем якої обрали планетарій. Проєкт Van Gogh Alive стартував у Winchester Science Centre (графство Гемпшир) у четвер, повідомляє BBC.

Виставка вже побувала більш ніж у 100 містах по всьому світу, але цього разу її вперше адаптували до куполу планетарію. Роботи художника, зокрема «Зоряна ніч над Роною» та «Соняшники», проєктують на сферичну поверхню з високою роздільною здатністю, створюючи ефект повного занурення.

Генеральний директор центру Бен Ворд пояснив, що обстановка планетарію логічно поєднується з творчістю Ван Гога через його зв’язок із зоряним небом. За його словами, це принципово інше враження, ніж перегляд картин у класичній галереї: відвідувачі сидять у відкидних кріслах, а зображення оточують їх зусібіч.

Тривалість експозиції складає близько 45 хвилин. Вона описується як мультисенсорна: окрім анімації картин, звучать уривки з листів Ван Гога до брата Тео. Окремою частиною виставки стала інсталяція з 4381 соняшника: це дозволяє увійти в одну з найвідоміших робіт художника вже у фізичному просторі.